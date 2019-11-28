«Химки» потерпели третье подряд поражение в Евролиге, проиграв «Фенербахче»

Подмосковные «Химки» потерпели поражение от турецкого «Фенербахче» в матче 11-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счётом 89:79 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Химок» стал Алексей Швед, набравший 26 очков. Ещё 18 очков команде принёс Энтони Гилл.

В составе «Фенербахче» 20 очков в свой актив записал Луиджи Датоме. По 19 очков набрали Мелих Махмутоглу и Костас Слукас.

В 12-м туре «Химки» на своей площадке примут «Барселону». Матч пройдёт 6 декабря.

Ранее сообщалось, что Уилл Клайберн был номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги.