Тарасова отреагировала на четверной прыжок Туктамышевой
- РИА Новости
«Это прекрасно. Знаете, есть такая поговорка: хорошо яичко к Святому дню. Лиза Туктамышева, работая с Алексеем Николаевичем Мишиным, давно могла прыгать четверной тулуп. Она и лутц могла прыгать. Она — молодая девушка с огромным прыжком. Она может прыгать многие четверные», — цитирует Тарасову Sport24.
Специалист также отметила, что после того, как ученицы Этери Тутберидзе начали выполнять четверные прыжки, все остальные фигуристки также стали пытаться их делать.
«Они прыгнули — пошли все прыгать. Браво, Тутберидзе», — добавила Тарасова.
В нынешнем сезоне Туктамышева заняла второе место на «Челленджере» Finlandia Trophy, а также третьи места на этапах серии Гран-при в США и Китае.
Ранее сообщалось, что Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.