Тарасова отреагировала на четверной прыжок Туктамышевой

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на четверной тулуп в исполнении чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой.
Тарасова отреагировала на четверной прыжок Туктамышевой
  • РИА Новости

«Это прекрасно. Знаете, есть такая поговорка: хорошо яичко к Святому дню. Лиза Туктамышева, работая с Алексеем Николаевичем Мишиным, давно могла прыгать четверной тулуп. Она и лутц могла прыгать. Она — молодая девушка с огромным прыжком. Она может прыгать многие четверные», — цитирует Тарасову Sport24.

Специалист также отметила, что после того, как ученицы Этери Тутберидзе начали выполнять четверные прыжки, все остальные фигуристки также стали пытаться их делать.

«Они прыгнули — пошли все прыгать. Браво, Тутберидзе», — добавила Тарасова.

В нынешнем сезоне Туктамышева заняла второе место на «Челленджере» Finlandia Trophy, а также третьи места на этапах серии Гран-при в США и Китае.

Ранее сообщалось, что Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.

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