СМИ: Комитет WADA рекомендовал допустить россиян к ОИ в нейтральном статусе
- РИА Новости
Об этом сообщает The New York Times.
Помимо этого, россияне будут участвовать без использования национального гимна.
Таким образом, Игры-2020 станут второй для России Олимпиадой в нейтральном статусе после Пхёнчхана в 2018 году.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.
Ранее сообщалось, что комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года.