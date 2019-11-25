СМИ: Комитет WADA рекомендовал допустить россиян к ОИ в нейтральном статусе

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации допустить российских спортсменов к Олимпиаде 2020 года в Токио под нейтральным флагом.

Об этом сообщает The New York Times.

Помимо этого, россияне будут участвовать без использования национального гимна.

Таким образом, Игры-2020 станут второй для России Олимпиадой в нейтральном статусе после Пхёнчхана в 2018 году.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года.