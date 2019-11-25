СМИ: Комитет WADA рекомендовал допустить россиян к ОИ в нейтральном статусе

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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации допустить российских спортсменов к Олимпиаде 2020 года в Токио под нейтральным флагом.
СМИ: Комитет WADA рекомендовал допустить россиян к ОИ в нейтральном статусе
  • РИА Новости

Об этом сообщает The New York Times

Помимо этого, россияне будут участвовать без использования национального гимна.

Таким образом, Игры-2020 станут второй для России Олимпиадой в нейтральном статусе после Пхёнчхана в 2018 году.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории. 

Ранее сообщалось, что комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года.

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