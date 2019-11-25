Главный тренер женской сборной России по волейболу Бузато подписал новый контракт

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Итальянский специалист Серджо Бузато подписал новый контракт с Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ).
Главный тренер женской сборной России по волейболу Бузато подписал новый контракт
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Главный тренер женской сборной России Серджо Бузато подписал договор с ВФВ, контракт действует до окончания Олимпиады в Токио», — цитирует президента федерации Станислава Шевченко РИА Новости.

Итальянский специалист принял сборную России в качестве исполняющего обязанности главного тренера в сентябре, после ухода из национальной команды Вадима Панкова.

Ранее Бузато признался, что раздумывает над получением российского гражданства.

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