Главный тренер женской сборной России по волейболу Бузато подписал новый контракт
- © Владимир Песня
- РИА Новости
«Главный тренер женской сборной России Серджо Бузато подписал договор с ВФВ, контракт действует до окончания Олимпиады в Токио», — цитирует президента федерации Станислава Шевченко РИА Новости.
Итальянский специалист принял сборную России в качестве исполняющего обязанности главного тренера в сентябре, после ухода из национальной команды Вадима Панкова.
Ранее Бузато признался, что раздумывает над получением российского гражданства.