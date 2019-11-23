«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью

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Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью
  • © COLORSPORT/DANIEL BEARHAM via ww
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Лондоне на Олимпийском стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «шпор» отличились Сон Хын Мин (36-я минута), Лукас Моура (43) и Гарри Кейн (49). У хозяев единственный мяч на 73-й минуте забил Майкл Антонио.

Этот матч стал первым для «Тоттенхэма» под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 17 очков и поднялся на шестое место в чемпионате Англии. «Вест Хэм» располагается на 16-й позиции с 12 очками.

Ранее сообщалось, что Моуринью намерен пригласить в «Тоттенхэм» Златана Ибрагимовича.

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