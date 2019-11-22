Московское «Динамо» проиграло «Йокериту» в матче КХЛ

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Московское «Динамо» потерпело поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» проиграло «Йокериту» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Йокериту» принесли шайбы Алекси Халме, Брайана О’Нила и Алекса Гранта.

«Динамо», прервавшее свою серию из четырёх побед, ответило голом Михала Чайковски.

В других матчах игрового дня «Сибирь» проиграла «Торпедо» (1:4), «Барыс» уступил «Ак Барсу» (1:5), «Салават Юлаев» взял верх над «Амуром» (5:3), «Нефтехимик» потерпел поражение от «Куньлунь Ред Стар» (0:2), а «Сочи» уступил «Локомотиву» (2:5).

Ранее сообщалось, что «Витязь» прервал серию из пяти поражений в КХЛ, победив рижское «Динамо».

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