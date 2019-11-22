Отец Нурмагомедова не исключил боя сына с Мейвезером по правилам бокса

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, не исключил проведения боксёрского поединка между его сыном и экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.

«Для этого нам нужен полугодовой сбор с командой Василия Ломаченко. Мы с ними общаемся, так что посмотрим», — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ожидается, что следующим соперником Нурмагомедова станет Тони Фергюсон.

Ранее Мейвезер анонсировал своё возвращение в бокс.