Отец Нурмагомедова не исключил боя сына с Мейвезером по правилам бокса
- РИА Новости
«Для этого нам нужен полугодовой сбор с командой Василия Ломаченко. Мы с ними общаемся, так что посмотрим», — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.
В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ожидается, что следующим соперником Нурмагомедова станет Тони Фергюсон.
Ранее Мейвезер анонсировал своё возвращение в бокс.