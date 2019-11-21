Орсер считает, что Ханю единственный, кто сумеет выполнить четверной аксель

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Канадский тренер Брайан Орсер, наставник японского фигуриста Юдзуру Ханю, высказал мнение, что его подопечный является единственным фигуристом в мире, кто способен исполнить четверной аксель.
Орсер считает, что Ханю единственный, кто сумеет выполнить четверной аксель
  • Reuters

«У Юдзуру есть достаточный запас мощи для этого прыжка. Если кто-нибудь в мире сможет выполнить четверной аксель, это будет он, потому что его тройной аксель великолепен. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Орсера ТАСС.

Единственным фигуристом в мире, кто пытался прыгать четверной аксель в рамках официальных соревнований, был россиянин Артур Дмитриев — в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве в 2018 году. Тогда российскому фигуристу это не удалось.

Ранее Орсер заявил, что Ханю находится в хорошей форме перед этапом Гран-при в Японии.

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