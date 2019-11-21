Овечкин не забил в пустые ворота с близкого расстояния в матче с «Рейнджерс»
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Видео эпизода опубликовано в Twitter.
У россиянина не получился бросок, и голкипер «Нью-Йорка» Хенрик Лундквист смог поймать шайбу.
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Рейнджерс». Овечкин не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Оттава Сенаторз» Владислав Наместников получил травму в матче с «Монреаль Канадиенс».
The puck goes off Lindgren's stick to Ovechkin, but Lundqvist makes the save #NYRpic.twitter.com/wp2jskFIn6— Shayna (@hayyyshayyy) November 21, 2019