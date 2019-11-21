Овечкин не забил в пустые ворота с близкого расстояния в матче с «Рейнджерс»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог поразить пустые ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» с близкого расстояния в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Видео эпизода опубликовано в Twitter.

У россиянина не получился бросок, и голкипер «Нью-Йорка» Хенрик Лундквист смог поймать шайбу.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Рейнджерс». Овечкин не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Оттава Сенаторз» Владислав Наместников получил травму в матче с «Монреаль Канадиенс».