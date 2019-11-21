Канадский фигурист рассказал о совмещении танцев на льду с занятиями фортепиано

Канадский танцор на льду Закари Лага, выступающий в танцах на льду с Марджори Лажуа, рассказал о совмещении спорта с занятиями музыкой.

«К счастью, большой, так сказать, фортепианный сезон начинается в конце марта, когда заканчивается сезон фигурного катания. Благодаря этому легче упорно работать в обоих направлениях. Ведь если хочешь добиться успеха, естественно, нужно много работать. Когда я усердно занимаюсь фортепиано, я могу позволить себе спать немного больше, потому что в это время у меня нет прогонов, то есть у меня не самые тяжёлые тренировки в том, что касается катания. Вот как мне это удаётся», — рассказал Лага в интервью RT.

Фигурист отметил, что относится к занятиям музыкой как к отдельному спорту.

«Если у меня не будет цели, то игра станет для меня просто развлечением и я не буду стараться изо всех сил. Мне нужна цель, к которой я буду идти. С таким подходом усердно трудиться гораздо легче, потому что тогда есть к чему стремиться. Так что да, для меня это, пожалуй, как второй спорт», — добавил Лага.

Ранее он рассказал, что в юности всегда восхищался Кацалаповым.