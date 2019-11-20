Женская сборная России по кёрлингу досрочно вышла в плей-офф ЧЕ

Женская сборная России по кёрлингу обыграла Норвегию в рамках седьмого тура группового этапа чемпионата Европы в Швеции.

© Алексей Даничев

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 9:2 в пользу россиянок. В составе национальной команды выступали Алина Ковалёва, Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Таким образом, российские кёрлингистки одержали шестую победу на турнире и вышли в плей-офф европейского первенства. В матче восьмого тура, который состоится 20 ноября, Россия сыграет с Шотландией. Ранее российские кёрлингистки обыграли сборную Латвии на ЧЕ.