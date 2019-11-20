Женская сборная России по кёрлингу досрочно вышла в плей-офф ЧЕ
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- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 9:2 в пользу россиянок.
В составе национальной команды выступали Алина Ковалёва, Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.
Таким образом, российские кёрлингистки одержали шестую победу на турнире и вышли в плей-офф европейского первенства.
В матче восьмого тура, который состоится 20 ноября, Россия сыграет с Шотландией.
Ранее российские кёрлингистки обыграли сборную Латвии на ЧЕ.