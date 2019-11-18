В РФС не подтвердили товарищеский матч против сборной Молдавии

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация рассматривает варианты проведения товарищеских поединков в марте и в июне.

«РФС занимается планированием подготовки нашей национальной команды к Евро-2020, в которую входит проведение двух контрольных матчей в марте и двух в июне. Сейчас мы на финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнёрами, в том числе и с командой Молдовы. Надеюсь, что они завершатся в ближайшее время, и мы будем готовы объявить о наших планах», — цитирует Алаева Sport24.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Ранее сообщалось сборные России и Молдавии по футболу проведут товарищеский матч.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить