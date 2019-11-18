В РФС не подтвердили товарищеский матч против сборной Молдавии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация рассматривает варианты проведения товарищеских поединков в марте и в июне.

«РФС занимается планированием подготовки нашей национальной команды к Евро-2020, в которую входит проведение двух контрольных матчей в марте и двух в июне. Сейчас мы на финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнёрами, в том числе и с командой Молдовы. Надеюсь, что они завершатся в ближайшее время, и мы будем готовы объявить о наших планах», — цитирует Алаева Sport24.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Ранее сообщалось сборные России и Молдавии по футболу проведут товарищеский матч.