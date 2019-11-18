Кёрлингисты Москалёва и Ерёмин завоевали серебро турнира в миксте в Канаде

Короткая ссылка
Россияне Александр Ерёмин и Анастасия Москалёва заняли второе место на международном турнире по кёрлингу среди смешанных пар в канадском Портидж-ла-Прери.
Кёрлингисты Москалёва и Ерёмин завоевали серебро турнира в миксте в Канаде
  • РИА Новости

В финале они уступили местным спортсменам Дженнифер Джонс и Бренту Лэингу со счётом 4:7.

В соревнованиях принимали участие 24 команды из США, России, Японии и Канады.

Ранее женская сборная России обыграла Германию на ЧЕ по кёрлингу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить