Кёрлингисты Москалёва и Ерёмин завоевали серебро турнира в миксте в Канаде

Россияне Александр Ерёмин и Анастасия Москалёва заняли второе место на международном турнире по кёрлингу среди смешанных пар в канадском Портидж-ла-Прери.

РИА Новости

В финале они уступили местным спортсменам Дженнифер Джонс и Бренту Лэингу со счётом 4:7. В соревнованиях принимали участие 24 команды из США, России, Японии и Канады. Ранее женская сборная России обыграла Германию на ЧЕ по кёрлингу.