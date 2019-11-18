Кёрлингисты Москалёва и Ерёмин завоевали серебро турнира в миксте в Канаде
Россияне Александр Ерёмин и Анастасия Москалёва заняли второе место на международном турнире по кёрлингу среди смешанных пар в канадском Портидж-ла-Прери.
- РИА Новости
В финале они уступили местным спортсменам Дженнифер Джонс и Бренту Лэингу со счётом 4:7.
В соревнованиях принимали участие 24 команды из США, России, Японии и Канады.
Ранее женская сборная России обыграла Германию на ЧЕ по кёрлингу.
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