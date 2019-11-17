В матче НХЛ «Аризона» — «Калгари» произошла массовая драка

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Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Аризоной Койотс» и «Калгари Флэймз» произошла массовая драка игроков обеих команд.
В матче НХЛ «Аризона» — «Калгари» произошла массовая драка
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Видео драки опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

Инцидент произошёл в конце второго периода после того, как форвард «Флэймз» Джонни Годро отомстил защитнику «Койотс» Джейсону Демерсу за силовой приём, а затем подтолкнул соперника, пока он находился на льду. 

Впоследствии началась потасовка, в которой также приняли участие нападающий «Калгари» Мэттью Ткачук, его одноклубник голкипер Давид Риттих и вратарь «Аризоны» Дарси Кемпер.

По итогам эпизода Ткачук и Кемпер отправились на четыре минуты на скамейку штрафников, а Годро, Демерс и Риттих были удалены на две минуты.

Сама встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «Аризоны».

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во втором матче НХЛ подряд провёл эффектный силовой приём.

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