В Италии уволили тренера за победу со счётом 27:0

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Тренер юношеской команды «Инвиктасауро» был уволен после победы над командой «Марина Кальчо» со счётом 27:0.
В Италии уволили тренера за победу со счётом 27:0
  • © официальный сайт «Инвиктасауро»

Президент клуба Паоло Брогелли выразил мнение, что подобная победа является неуважением к сопернику.

«Это не соответствует ценностям юношеского футбола. Соперника нужно всегда уважать, что не было сделано. Наши директора единогласно решили уволить тренера», — цитирует Брогелли Football Italia.

Он также принёс извинения проигравшей команде.

Ранее сборная Италии крупно победила команду Боснии в квалификации к ЧЕ-2020.

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