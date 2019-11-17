В Италии уволили тренера за победу со счётом 27:0

Тренер юношеской команды «Инвиктасауро» был уволен после победы над командой «Марина Кальчо» со счётом 27:0.

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Президент клуба Паоло Брогелли выразил мнение, что подобная победа является неуважением к сопернику. «Это не соответствует ценностям юношеского футбола. Соперника нужно всегда уважать, что не было сделано. Наши директора единогласно решили уволить тренера», — цитирует Брогелли Football Italia. Он также принёс извинения проигравшей команде. Ранее сборная Италии крупно победила команду Боснии в квалификации к ЧЕ-2020.