В Италии уволили тренера за победу со счётом 27:0
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Президент клуба Паоло Брогелли выразил мнение, что подобная победа является неуважением к сопернику.
«Это не соответствует ценностям юношеского футбола. Соперника нужно всегда уважать, что не было сделано. Наши директора единогласно решили уволить тренера», — цитирует Брогелли Football Italia.
Он также принёс извинения проигравшей команде.
Ранее сборная Италии крупно победила команду Боснии в квалификации к ЧЕ-2020.