«Локомотив-Кубань» продлил серию поражений в Еврокубке, проиграв «Умане»
- @REYER1872
Встреча, прошедшая в Венеции, завершилась со счётом 66:61 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком «Локомотива», потерпевшего четвёртое поражение подряд, стал Уилл Каммингс, набравший 11 очков.
В составе «Уманы» 17 очков в свой актив записал Остин Дэй. Ещё по 10 очков набрали Стефано Тонут и Митчелл Уотт.
В восьмом туре «Локомотив-Кубань» на своём выезде сыграет с французским «Лиможем». Матч пройдёт 20 ноября.
Ранее сообщалось, что УНИКС проиграл «Цедевите» в матче Еврокубка.