«Локомотив-Кубань» продлил серию поражений в Еврокубке, проиграв «Умане»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» потерпел поражение от итальянской «Уманы» в матче седьмого тура баскетбольного Еврокубка.

Встреча, прошедшая в Венеции, завершилась со счётом 66:61 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Локомотива», потерпевшего четвёртое поражение подряд, стал Уилл Каммингс, набравший 11 очков.

В составе «Уманы» 17 очков в свой актив записал Остин Дэй. Ещё по 10 очков набрали Стефано Тонут и Митчелл Уотт.

В восьмом туре «Локомотив-Кубань» на своём выезде сыграет с французским «Лиможем». Матч пройдёт 20 ноября.

Ранее сообщалось, что УНИКС проиграл «Цедевите» в матче Еврокубка.