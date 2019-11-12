Канадский хоккеист сравнил жизнь в России с тюрьмой

Экс-вратарь магнитогорского «Металлурга» и ряда команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джейми Маклеллан вспомнил переход в российский клуб в 2007 году.

«Летом 2007 года агент предложил мне вариант с «Металлургом». Я посмотрел в Google — это пятый город в мире по уровню загрязнённости. Но деньги были такими, что отказаться было нельзя. $4 тыс. за победу, огромная зарплата, бонусы за матчи на ноль, две недели отдыха по ходу сезона и пять перелётов первым классом из США. Чудесный контракт. Однако мне нужно было жить в России, а в моей голове это звучало как шесть месяцев в тюрьме. Я продержался шесть недель. Больше всего я боялся, что мне в России не заплатят, так как подобных историй было очень много. Я сразу сказал клубу, что не прилечу к ним, если не получу подъёмные», — цитирует Маклеллана канал «Эпицентр» в Telegram.

На момент трансфера хоккеиста магнитогорский «Металлург» являлся действующим чемпионом России.

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