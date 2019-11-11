Теннисист Медведев объяснил, почему живёт и тренируется в Монако

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Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему он живёт и тренируется в Монако, несмотря на свою любовь к Москве.

«Я очень люблю Москву, хорошо её знаю и скучаю. Но жить и тренироваться мне комфортнее за рубежом. Я знаю три языка, и один из них французский — свободно говорю на нём. Всё благодаря моему тренеру Жилю», — цитирует Медведева Eurosport.

В первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что у Медведева ничего не потеряно после поражения от Циципаса.

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