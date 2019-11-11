«Химки» одержали седьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты «Химок» обыграли пермскую «Парму» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Химках и завершилась со счётом 103:100.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Адас Юшкевичюс, набравший 37 очков. В составе подмосковного коллектива дабл-дабл из 24 очков и 12 передач оформил Алексей Швед, а также дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов записал в свой актив его одноклубник Йонас Жеребко.

Для «Химок» эта победа стала седьмой подряд в Единой лиге ВТБ.

Ранее «Зенит» победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.