«Химки» одержали седьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ
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Встреча прошла в Химках и завершилась со счётом 103:100.
Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Адас Юшкевичюс, набравший 37 очков. В составе подмосковного коллектива дабл-дабл из 24 очков и 12 передач оформил Алексей Швед, а также дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов записал в свой актив его одноклубник Йонас Жеребко.
Для «Химок» эта победа стала седьмой подряд в Единой лиге ВТБ.
Ранее «Зенит» победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.