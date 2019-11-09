Тарасова о выступлении Щербаковой: я счастлива, что это вижу

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась эмоциями после выступления в произвольной программе россиянки Анны Щербаковой на четвёртом в сезоне этапе Гран-при в китайском Чунцине.

«Аня, спасибо тебе! Спасибо огромное. Я счастлива, что это вижу. Никогда не видела, чтобы даже мужчина прыгал два четверных лутца. Никогда в своей жизни. Ты как пух, как пёрышко, играючи делаешь эту программу. Ты такая милая в ней. Сколько же труда в это вложено!» — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Она также поблагодарила тренеров фигуристки за проделанную работу.

Щербакова выиграла этап в Китае с результатом 226,04 балла и вышла в финал Гран-при.

Ранее сообщалось, что Щербаковой подарили гигантского медведя после победы на этапе Гран-при в Китае.