Нурмагомедов: мало флаг поднять, ты должен соответствовать

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к национальному флагу России.
Нурмагомедов: мало флаг поднять, ты должен соответствовать
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«Почему не выношу флаг России? Я ждал этого вопроса. В отличие от людей, которые носят флаги, которые, как они говорят, представляют свою родную страну, я не насилую женщин и не бью стариков. Я по-своему представляю родину. Не считаю, что это показатель патриотизма. Мало флаг поднять — ты должен соответствовать», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Бывший соперник россиянина ирландец Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве обвинил чемпиона UFC в том, что он не выступает за Россию. В качестве аргумента своим словам боец привёл тот факт, что Нурмагомедов выходит в октагон без национального флага.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отвечает на вопросы фанатов в рамках UFC Fight Night в Москве.

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