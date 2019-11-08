Махачев готов драться за титул после завершения карьеры Нурмагомедова

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал, планирует ли он побороться за титул чемпиона UFC в лёгком весе после того, как его действующий обладатель — Хабиб Нурмагомедов — завершит карьеру.
Махачев готов драться за титул после завершения карьеры Нурмагомедова
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«В идеале было бы подраться за пояс после ухода Хабиба. Планирую дойти до титульного боя, как бы тяжело это ни было»,— заявил Махачев RT.

Ранее боец ответил на вопрос, хочет ли он сразиться с Конором Макгрегором.

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