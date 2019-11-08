Миранчук рассказал, в какой стране он хотел бы продолжить играть в футбол

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук ответил на вопрос, в какой стране он хотел бы продолжить свою карьеру.

«Много красивых стран. Уже говорил, что хочу играть в футбол. А где — неважно. Играть против Криштиану Роналду и «Ювентуса» в целом очень круто», — заявил Миранчук RT.

Ранее он объяснил, почему забил больше мячей в ЛЧ, чем Роналду.