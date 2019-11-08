Миранчук рассказал, в какой стране он хотел бы продолжить играть в футбол

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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук ответил на вопрос, в какой стране он хотел бы продолжить свою карьеру.
Миранчук рассказал, в какой стране он хотел бы продолжить играть в футбол
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Много красивых стран. Уже говорил, что хочу играть в футбол. А где — неважно. Играть против Криштиану Роналду и «Ювентуса» в целом очень круто», — заявил Миранчук RT.

Ранее он объяснил, почему забил больше мячей в ЛЧ, чем Роналду.

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