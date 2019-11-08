Экс-игрок «Химок» Райс вошёл в число кандидатов в сборную десятилетия в Евролиге

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Бывший разыгрывающий российского клуба «Химки» Тайриз Райс вошёл в число кандидатов на включение в символическую сборную баскетбольной Евролиги по итогам уходящего десятилетия.
Экс-игрок «Химок» Райс вошёл в число кандидатов в сборную десятилетия в Евролиге
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Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Главными достижениями в карьере американца, имеющего черногорский паспорт, являются титул чемпиона Евролиги 2014 года, завоёванный им в составе израильского «Маккаби», а также приз Самому ценному игроку «Финала четырёх» турнира сезона-2013/14, в котором подопечные Дэвида Блатта поочерёдно обыграли российский ЦСКА и испанский «Реал».

Помимо «Маккаби», Райс защищал цвета ещё восьми европейских клубов, среди которых — подмосковные «Химки». В сезоне-2014/15 плеймейкер помог российскому коллективу победить в Еврокубке, став MVP финальной серии плей-офф и турнира в целом.

Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли «Зенит» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

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