В Хорватии футболист был удалён после того, как пнул курицу

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Футболист «НК Еленград» Иван Газдек в одном из матчей своей команды в полупрофессиональной лиге Хорватии был удалён после того, как пнул курицу.
В Хорватии футболист был удалён после того, как пнул курицу
  • Pixabay

Как сообщает 24SATA, во время матча игрок погнался за курами, которые оказались на поле. Одну из кур Газдек пнул, после чего она сразу умерла.

Футболист выбросил мёртвую птицу за пределы поля, а арбитр показал ему красную карточку.

«Я побежал к ним, чтобы отогнать их, я взмахнул ногой и случайно убил одну. Рефери подбежал ко мне и показал мне прямую красную карточку. Поверьте мне, я не специально убил эту курицу. Я извинился перед владельцем, написав ему письмо и отправив новую курицу», — сказал Газдек.

Ранее сообщалось, что парикмахер Криштиану Роналду обнаружен мёртвым в отеле в Цюрихе.

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