Баскетболист «Атланты» Коллинз дисквалифицирован на 25 матчей НБА за допинг

Короткая ссылка
Форвард «Атланта Хокс» Джон Коллинз дисквалифицирован на 25 матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за нарушение антидопинговых правил.
Баскетболист «Атланты» Коллинз дисквалифицирован на 25 матчей НБА за допинг
  • Reuters

Об этом в своём Twitter сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Отмечается, что спортсмен намерен обжаловать своё отстранение, поскольку, по его словам, запрещённое вещество попало в его организм непреднамеренно.

22-летний Коллинз был выбран «Атлантой» на драфте НБА 2017 года под общим 19-м номером. В нынешнем сезоне он сыграл в пяти матчах за «Хокс», в среднем набирая за игру 17,0 очка, выполняя 8,8 подбора, 2,0 блок-шота и 1,6 ассиста.

Ранее сообщалось, что звезда «Голден Стэйт» Дреймонд Грин выбыл на несколько недель из-за травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить