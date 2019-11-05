Баскетболист «Атланты» Коллинз дисквалифицирован на 25 матчей НБА за допинг

Форвард «Атланта Хокс» Джон Коллинз дисквалифицирован на 25 матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за нарушение антидопинговых правил.

Об этом в своём Twitter сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Отмечается, что спортсмен намерен обжаловать своё отстранение, поскольку, по его словам, запрещённое вещество попало в его организм непреднамеренно.

22-летний Коллинз был выбран «Атлантой» на драфте НБА 2017 года под общим 19-м номером. В нынешнем сезоне он сыграл в пяти матчах за «Хокс», в среднем набирая за игру 17,0 очка, выполняя 8,8 подбора, 2,0 блок-шота и 1,6 ассиста.

Ранее сообщалось, что звезда «Голден Стэйт» Дреймонд Грин выбыл на несколько недель из-за травмы.