СМИ: РФС может пригласить зарубежного специалиста на пост главы ДСИ

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Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант приглашения иностранного специалиста на должность руководителя департамента судейства и инспектирования (ДСИ).
СМИ: РФС может пригласить зарубежного специалиста на пост главы ДСИ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», такой шаг может повысить уровень доверия клубов к работе судей.

Отмечается, что также планируется внести изменения в структуру судейского корпуса и повысить арбитрам заработную плату.

В настоящее время пост главы ДСИ РФС занимает Александр Егоров, работа которого регулярно подвергается критике.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин с иронией отреагировал на слова Егорова о хорошем судействе Михаила Вилкова на матче «Зенит» — ЦСКА.

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