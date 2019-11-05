СМИ: РФС может пригласить зарубежного специалиста на пост главы ДСИ

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант приглашения иностранного специалиста на должность руководителя департамента судейства и инспектирования (ДСИ).

Как сообщает «Спорт-Экспресс», такой шаг может повысить уровень доверия клубов к работе судей.

Отмечается, что также планируется внести изменения в структуру судейского корпуса и повысить арбитрам заработную плату.

В настоящее время пост главы ДСИ РФС занимает Александр Егоров, работа которого регулярно подвергается критике.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин с иронией отреагировал на слова Егорова о хорошем судействе Михаила Вилкова на матче «Зенит» — ЦСКА.