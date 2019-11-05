Голландская легкоатлетка получила 8,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков

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Голландская легкоатлетка Мадия Гафур осуждена на 8,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков.
Голландская легкоатлетка получила 8,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков
  • © Nick Soland/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает The Mirror, в июне спортсменка была арестована в Германии после того, как у неё в машине нашли 50 кг метамфетамина и экстази. При этом стоимость обнаруженного оценивалась в €2 млн.

Отмечается, что Гафур намерена обжаловать приговор, а также отказалась говорить, от кого она получила наркотики, так как боится за жизнь своей семьи и друзей.

Легкоатлетка участвовала в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, выступая в беге на 400 м. 

Ранее сообщалось, что экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани приговорён к шести годам колонии.

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