Россиянин Ирек Ризаев занял третье место в общем зачёте Кубка мира по BMX-фристайлу.

По итогам сезона Ризаев набрал 3970 очков.

Победу в общем зачёте одержал американец Джастин Доуэлл — 5030 очков, второе место занял австралиец Брэндон Лоупос —4090 очков.

В рейтинге наций мужская сборная России заняла третью строчку — 6160 балла. На первом и втором местах расположились команды США и Австралии.

Среди девушек лучшей из россиянок стала Елизавета Посадских — седьмое место. При этом женская сборная завершила сезон на третьем месте, уступив командам США и Германии.

Ранее сообщалось, что Примож Роглич признан лучшим велогонщиком 2019 года в Мировом туре.