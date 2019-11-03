Ризаев занял третье место в общем зачёте Кубка мира по BMX-фристайлу

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Россиянин Ирек Ризаев занял третье место в общем зачёте Кубка мира по BMX-фристайлу.
Ризаев занял третье место в общем зачёте Кубка мира по BMX-фристайлу
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По итогам сезона Ризаев набрал 3970 очков.

Победу в общем зачёте одержал американец Джастин Доуэлл — 5030 очков, второе место занял австралиец Брэндон Лоупос  —4090 очков.

В рейтинге наций мужская сборная России заняла третью строчку — 6160 балла. На первом и втором местах расположились команды США и Австралии.

Среди девушек лучшей из россиянок стала Елизавета Посадских — седьмое место. При этом женская сборная завершила сезон на третьем месте, уступив командам США и Германии.

Ранее сообщалось, что Примож Роглич признан лучшим велогонщиком 2019 года в Мировом туре.

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