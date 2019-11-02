«Челси» победил «Уотфорд» в матче АПЛ

Лондонский «Челси» одержал победу над «Уотфордом» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Уотфорде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Челси» принесли голы Тэмми Абрахама и Кристиана Пулишича, отличившихся на 5-й и 55-й минутах.

«Уотфорд» ответил голом Жерара Деулофеу, реализовавшего пенальти на 80-й минуте.

В других матчах игрового дня «Брайтон энд Хоув Альбион» обыграл «Норвич Сити» (2:0), а «Шеффилд Юнайтед» разгромил «Бёрнли» (3:0).

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» вырвал победу над «Астон Виллой» в 11-м туре АПЛ.