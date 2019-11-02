Сборная России по хоккею на траве не смогла квалифицироваться на ОИ-2020

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Мужская сборная России по хоккею на траве не сумела квалифицироваться на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Сборная России по хоккею на траве не смогла квалифицироваться на ОИ-2020
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Российские спортсмены потерпели поражение в двухматчевом противостоянии с командой Индии. Обе встречи завершились проигрышем сборной России — 2:4 и 1:7.

Таким образом, ни мужская, ни женская сборные России не сумели отобраться на предстоящую Олимпиаду. Россиянки, в свою очередь, в двух матчах уступили представительницам Австралии — 2:4, 0:5.

Ранее сообщалось, что мужская и женская сборные России по баскетболу 3×3 отобрались на ОИ-2020.

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