Квят: с уважением приму любое решение Red Bull

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Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за дочернюю команду Red Bull Toro Rosso, прокомментировал возможный переход в главную команду.
Квят: с уважением приму любое решение Red Bull
  • РИА Новости

«Да, здорово знать, что ты являешься кандидатом в Red Bull. Но стараюсь не очень внимательно следить за этой историей, полностью сосредоточен на работе в Toro Rosso. Когда в Red Bull примут решение, каким бы оно ни было, я приму его с уважением», — цитирует Квята F1news.

На место напарника Макса Ферстаппена в Red Bull, помимо Квята, претендуют Александер Албон и Пьер Гасли.

Ранее Квят выразил мнение, что может прибавить в прохождении нескольких поворотов на Гран-при США.

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