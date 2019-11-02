Квят: с уважением приму любое решение Red Bull

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за дочернюю команду Red Bull Toro Rosso, прокомментировал возможный переход в главную команду.

«Да, здорово знать, что ты являешься кандидатом в Red Bull. Но стараюсь не очень внимательно следить за этой историей, полностью сосредоточен на работе в Toro Rosso. Когда в Red Bull примут решение, каким бы оно ни было, я приму его с уважением», — цитирует Квята F1news.

На место напарника Макса Ферстаппена в Red Bull, помимо Квята, претендуют Александер Албон и Пьер Гасли.

Ранее Квят выразил мнение, что может прибавить в прохождении нескольких поворотов на Гран-при США.