Международный конгресс «История самбо» пройдёт 6—8 ноября в Москве

Международный конгресс «История самбо» пройдёт 6—8 ноября в Национальном исследовательском университете «МЭИ», сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Как отметила зампред правительства России Ольга Голодец, подготовлена разнообразная программа.

Запланированы пленарные заседания, мастер-классы, викторина, соревнования среди студенческих команд.

По мнению Голодец, конгресс позволит студенческому сообществу установить новые контакты и найти современные пути решения по развитию самбо.

На форуме ожидаются заместитель секретаря Совета безопасности России Рашит Нургалиев, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.

Ранее «Реальное время» сообщало о международном турнире по самбо в Татарстане.