Международный конгресс «История самбо» пройдёт 6—8 ноября в Москве

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Международный конгресс «История самбо» пройдёт 6—8 ноября в Национальном исследовательском университете «МЭИ», сообщает интернет-издание argumenti.ru.
Международный конгресс «История самбо» пройдёт 6—8 ноября в Москве
  • © Василий Пономарев
  • РИА Новости

Как отметила зампред правительства России Ольга Голодец, подготовлена разнообразная программа.

Запланированы пленарные заседания, мастер-классы, викторина, соревнования среди студенческих команд.

По мнению Голодец, конгресс позволит студенческому сообществу установить новые контакты и найти современные пути решения по развитию самбо.

На форуме ожидаются заместитель секретаря Совета безопасности России Рашит Нургалиев, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.

Ранее «Реальное время» сообщало о международном турнире по самбо в Татарстане.

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