Игроки сборной России по регби посетили матч КХЛ «Авангард» — ЦСКА

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На матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Авангардом» и ЦСКА (1:2 Б) присутствовали игроки сборной России по регби.
Игроки сборной России по регби посетили матч КХЛ «Авангард» — ЦСКА
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Игроки сборной России провели небольшой мастер-класс на льду, а также подарили сувениры председателю совета директоров «Авангарда» Александру Крылову. Спортсмены накануне вернулись с Кубка мира в Японии, где на групповом этапе уступили хозяевам турнира, а также командам Самоа, Ирландии и Шотландии.

«Был рад видеть на игре «Авангарда» сборную России по регби. По духу это очень близкий к хоккею вид спорта: в нём много силовых единоборств, исход встреч решает характер и крайне важна командная работа. Поэтому считаю, что данный вид спорта заслуживает не меньшего внимания и поддержки, чем хоккей или футбол. Регби близко по духу многим из нас. Я пообещал ребятам оказать всестороннюю помощь в развитии регби в России, пожелав им успехов на дальнейших турнирах!» — цитирует Крылова клубная пресс-служба.

Ранее сообщалось, что ЦСКА по буллитам одолел «Авангард» в КХЛ.

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