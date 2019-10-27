«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», упустив преимущество в два гола
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Встреча, прошедшая на «Эмирейтс», завершилась со счётом 2:2.
В составе «Арсенала» забили Сократис Папастатопулос и Давид Луис, отличившиеся на седьмой и девятой минутах.
«Кристал Пэлас» ответил голами Луки Миливоевича, реализовавшего пенальти на 32-й минуте, а также Джордана Айю, забившего на 52-й минуте.
На 85-й минуте арбитр встречи Мартин Аткинсон отменил третий гол «Арсенала» в ворота «Кристал Пэлас», автором которого стал Папастатопулос, после подсказки VAR.
Ранее сообщалось, что МЮ обыграл «Норвич» в матче АПЛ.