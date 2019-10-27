«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», упустив преимущество в два гола

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Эмирейтс», завершилась со счётом 2:2.

В составе «Арсенала» забили Сократис Папастатопулос и Давид Луис, отличившиеся на седьмой и девятой минутах.

«Кристал Пэлас» ответил голами Луки Миливоевича, реализовавшего пенальти на 32-й минуте, а также Джордана Айю, забившего на 52-й минуте.

На 85-й минуте арбитр встречи Мартин Аткинсон отменил третий гол «Арсенала» в ворота «Кристал Пэлас», автором которого стал Папастатопулос, после подсказки VAR.

Ранее сообщалось, что МЮ обыграл «Норвич» в матче АПЛ.