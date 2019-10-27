Мактоминей стал автором 2000 гола «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Шотландский полузащитник Скотт Мактоминей стал автором 2000 гола «Манчестер Юнайтед» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).

Знаковое событие произошло на 21-й минуте выездного матча с «Норвич Сити». Таким образом, «Манчестер Юнайтед» стал первым из клубов, которому удалость достичь отметки в 2000 голов в АПЛ, которая была основана в 1992 году.

Для Мактоминея это всего четвёртый гол за основной состав МЮ, воспитанником которого он является.

Ранее сообщалось, что МЮ пожизненно дисквалифицировал болельщика за расизм.