Мактоминей стал автором 2000 гола «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

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Шотландский полузащитник Скотт Мактоминей стал автором 2000 гола «Манчестер Юнайтед» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).
Мактоминей стал автором 2000 гола «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
  • © Xavier Bonilla/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Знаковое событие произошло на 21-й минуте выездного матча с «Норвич Сити». Таким образом, «Манчестер Юнайтед» стал первым из клубов, которому удалость достичь отметки в 2000 голов в АПЛ, которая была основана в 1992 году.

Для Мактоминея это всего четвёртый гол за основной состав МЮ, воспитанником которого он является.

Ранее сообщалось, что МЮ пожизненно дисквалифицировал болельщика за расизм.

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