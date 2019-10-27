В Германии вратарь ударил празднующего гол соперника и был удалён

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Голкипер «Ганновера» Рон-Роберт Цилер был удалён в матче 11-го тура второй немецкой Бундеслиги с «Карлсруэ» за удар мячом в празднующего гол соперника.
В Германии вратарь ударил празднующего гол соперника и был удалён
  • © Tim Carmele via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Даниэль Гордон забил мяч в ворота «Ганновера» в компенсированное время. После взятия ворот мяч отскочил к Цилеру, который со злости ударил по нему, но промахнулся и попал в празднующего Гордона.

По итогам эпизода арбитр показал вратарю вторую жёлтую карточку и удалил его.

Сама встреча завершилась со счётом 3:3.

Ранее дортмундская «Боруссия» и «Шальке» не забили друг другу в матче Бундеслиги.

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