В Германии вратарь ударил празднующего гол соперника и был удалён

Голкипер «Ганновера» Рон-Роберт Цилер был удалён в матче 11-го тура второй немецкой Бундеслиги с «Карлсруэ» за удар мячом в празднующего гол соперника.

Даниэль Гордон забил мяч в ворота «Ганновера» в компенсированное время. После взятия ворот мяч отскочил к Цилеру, который со злости ударил по нему, но промахнулся и попал в празднующего Гордона.

По итогам эпизода арбитр показал вратарю вторую жёлтую карточку и удалил его.

Сама встреча завершилась со счётом 3:3.

Ранее дортмундская «Боруссия» и «Шальке» не забили друг другу в матче Бундеслиги.