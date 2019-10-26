Футболист «Тамбова» установил антирекорд РПЛ, получив три красные карточки за 14 туров чемпионата

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Красная карточка, полученная полузащитником «Тамбова» Валерием Чуперкой в матче 14-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой», стала для него уже третьей с начала сезона-2019/20.
Футболист «Тамбова» установил антирекорд РПЛ, получив три красные карточки за 14 туров чемпионата
  • © Peter Hartenfelser via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает «Чемпионат», таким образом, Чуперка установил новый антирекорд — ранее ни один футболист в истории РПЛ не зарабатывал три удаления быстрее, чем за 15 туров. Предыдущее достижение по скорости получения трёх красных карточек в матчах российского чемпионата было установлено полузащитником «Ростова» Александром Гацканом в сезоне-2016/17.

Несмотря на удаление Чуперки, «Тамбову» удалось одержать разгромную победу над «Уфой» со счётом 3:0. Впрочем, все мячи команда Сергея Первушина забила, играя в полном составе.

Ранее сообщалось, что «Ростов» одержал победу над «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ.

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