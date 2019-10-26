Авербух: выступление Медведевой на этапе Гран-при в Канаде было катастрофически слабым

Бывший российский фигурист, хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Евгении Медведевой на этапе Гран-при Skate Canada.

«У Медведевой было очень неудачное выступление. Тем оно обиднее, что Женя находится в очень хорошей форме. На тренировке она показывала чистейшие сильные прокаты, а на соревнованиях — целый каскад ошибок. Это всё очень грустно. Обидно, хочется её поддержать, но выступление было катастрофически слабым. Пока у неё не получается победить свою психологию, эти чувства её одолевают. Двойной аксель — нелюбимый прыжок для Медведевой, не раз он её подводил, и сейчас тоже. Понятно, что если мы выпустим её сейчас на лёд, то она сделает их десять из десяти, но психология сыграла свою роль», — сказал Авербух в комментарии Sport24.

Евгения Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады, а также допустила ряд ошибок. По результатам своего выступления двукратная чемпионка мира заняла шестое место.

Ранее сообщалось, что Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады.