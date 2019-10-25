Иорданские футболистки помогли арабской сопернице поправить хиджаб в матче
- РИА Новости
Во время поединка одна из футболисток иорданской команды сбила хиджаб с головы палестинской соперницы. Девушка немедленно стала на колени и начала поправлять головной убор. В свою очередь, соперницы окружили спортсменку, чтобы закрыть её от телекамер и посторонних глаз.
Bigger than sports.— ESPN (@espn) October 23, 2019
When a soccer player's hijab started falling off to reveal her hair, her opponents gathered around to provide cover while she fixed it. (via @JordanFA) pic.twitter.com/rSUxM0S5Xe
Матч был остановлен приблизительно на полминуты. Болельщики на трибунах одобрительно отреагировали на поступок иорданских футболисток.
Ранее сообщалось, что в Австрии вводят запрет на ношение хиджаба в начальной школе.