Иорданские футболистки помогли арабской сопернице поправить хиджаб в матче

Во время матча чемпионата Федерации футбола Западной Азии между «Арабским православным клубом» из Палестины и иорданской командой «Шабаб аль-Ордон» соперницы закрыли мусульманскую футболистку от телекамер, когда с её головы слетел хиджаб.

Во время поединка одна из футболисток иорданской команды сбила хиджаб с головы палестинской соперницы. Девушка немедленно стала на колени и начала поправлять головной убор. В свою очередь, соперницы окружили спортсменку, чтобы закрыть её от телекамер и посторонних глаз.

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When a soccer player's hijab started falling off to reveal her hair, her opponents gathered around to provide cover while she fixed it. (via @JordanFA) pic.twitter.com/rSUxM0S5Xe — ESPN (@espn) October 23, 2019

Матч был остановлен приблизительно на полминуты. Болельщики на трибунах одобрительно отреагировали на поступок иорданских футболисток.

Ранее сообщалось, что в Австрии вводят запрет на ношение хиджаба в начальной школе.