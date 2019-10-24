Стал известен состав «Краснодара» на матч Лиги Европы с «Трабзонспором»

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Пресс-служба российского клуба «Краснодар» объявила стартовый состав команды на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы с турецким «Трабзонспором».
Стал известен состав «Краснодара» на матч Лиги Европы с «Трабзонспором»
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С первых минут на поле стадиона «Шенол Гюнеш» в Трабзоне в составе «Краснодара» выйдут Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Урош Спаич, Кристиан Рамирес, Сергей Петров, Тонни де Вильена, Кристофер Ольссон, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов и Маркус Берг. 

В запасе остались Станислав Крицюк, Йон Гудни Фьолусон, Мануэл Фернандеш, Юнес Намли, Даниил Уткин и Ари. 

Матч состоится 24 октября в Москве и начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор посетил матч Лиги Европы ЦСКА — «Ференцварош».

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