«Нижний Новгород» одержал первую победу в баскетбольной ЛЧ, обыграв «Бамберг»

В матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов — главного европейского клубного турнира под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА), — российский «Нижний Новгород» на выезде обыграл немецкий «Бамберг» со счётом 73:58.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал американский плеймейкер Брэндон Браун, набравший 19 очков и совершивший девять результативных передач. У проигравших 15 баллов себе в актив записал немецкий бигмэн Элиас Харрис.

Для «Нижнего Новгорода» победа над «Бамбергом» стала первой в текущем розыгрыше баскетбольной ЛЧ. С балансом 1-1 российская команда занимает третью строчку турнирной таблицы группы С, уступая чешскому «Нимбурку» и испанскому «Тенерифе».

Ранее сообщалось, что российский УНИКС одержал победу над испанским «Ховентутом» в матче баскетбольного Еврокубка.