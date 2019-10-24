«Нижний Новгород» одержал первую победу в баскетбольной ЛЧ, обыграв «Бамберг»

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В матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов — главного европейского клубного турнира под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА), — российский «Нижний Новгород» на выезде обыграл немецкий «Бамберг» со счётом 73:58.
«Нижний Новгород» одержал первую победу в баскетбольной ЛЧ, обыграв «Бамберг»
  • © championsleague.basketball

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал американский плеймейкер Брэндон Браун, набравший 19 очков и совершивший девять результативных передач. У проигравших 15 баллов себе в актив записал немецкий бигмэн Элиас Харрис.

Для «Нижнего Новгорода» победа над «Бамбергом» стала первой в текущем розыгрыше баскетбольной ЛЧ. С балансом 1-1 российская команда занимает третью строчку турнирной таблицы группы С, уступая чешскому «Нимбурку» и испанскому «Тенерифе».

Ранее сообщалось, что российский УНИКС одержал победу над испанским «Ховентутом» в матче баскетбольного Еврокубка.

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