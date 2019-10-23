В Шанхае пройдут выборы страны — хозяйки ЧМ по пляжному футболу 2021 года

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) 24 октября выберет страну, которая примет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года.

РИА Новости

На проведение турнира претендуют Россия, Чили и Сальвадор. Пресс-конференция, на которой будет объявлен победитель, начнётся в 14:00 мск. Ранее сообщалось, что российские футболисты потерпели поражение от Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.