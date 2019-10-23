В Шанхае пройдут выборы страны — хозяйки ЧМ по пляжному футболу 2021 года
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) 24 октября выберет страну, которая примет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года.
- РИА Новости
На проведение турнира претендуют Россия, Чили и Сальвадор.
Пресс-конференция, на которой будет объявлен победитель, начнётся в 14:00 мск.
Ранее сообщалось, что российские футболисты потерпели поражение от Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
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