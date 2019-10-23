В Шанхае пройдут выборы страны — хозяйки ЧМ по пляжному футболу 2021 года

Короткая ссылка
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) 24 октября выберет страну, которая примет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года.
В Шанхае пройдут выборы страны — хозяйки ЧМ по пляжному футболу 2021 года
  • РИА Новости

На проведение турнира претендуют Россия, Чили и Сальвадор.

Пресс-конференция, на которой будет объявлен победитель, начнётся в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что российские футболисты потерпели поражение от Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить