Федерация дзюдо Ирана отстранена от участия во всех соревнованиях

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Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила Федерацию дзюдо Ирана от участия во всех соревнованиях под эгидой организации и входящих в неё национальных федераций.
Федерация дзюдо Ирана отстранена от участия во всех соревнованиях
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба IJF, такое решение принято после того, как иранские власти, угрожая Саиду Моллаеи и его семье, потребовали от спортсмена сняться с чемпионата мира, чтобы избежать поединка с израильтянином Саги Муки. Моллаеи ослушался и после турнира признался, что боится возвращаться на родину.

IJF провела расследование и постановила отстранить Федерацию дзюдо Ирана до тех пор, пока не будут выполнены условия, которые позднее определит исполком IJT.

Ранее сообщалось, что сборная России стала бронзовым призёром ЧМ по дзюдо в смешанном турнире.

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