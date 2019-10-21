Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

Победу «Вашингтону» принесли шайбы Ти Джея Оши, Ника Дауда, Александра Овечкина, Тома Уилсона и Ларса Эллера. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали в свой актив по одной результативной передаче.

«Чикаго» ответил голами Дрейка Каджулы, Доминика Кубалика и Патрика Кейна.

Ранее сообщалось, что шайба Артемия Панарина не спасла «Рейнджерс» от проигрыша «Ванкуверу» в матче НХЛ.