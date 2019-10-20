Слуцкий прокомментировал историческое достижение «Витесса»
- РИА Новости
«Я не смотрю на рекорды, больше думаю о матчах и о том, что можно улучшить», — приводит слова наставника Voetbal International.
Он также признался, что боялся минувшего матча десятого тура Эредивизи с «Венло» (4:0), так как у команды часто возникают сложности после перерывов в чемпионате.
«В прошлый раз мы проиграли ПСВ со счётом 0:5», — добавил Слуцкий.
В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Витесс» делит второе-третье места с ПСВ, уступая три очка «Аяксу».
Ранее сообщалось, что «Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд.