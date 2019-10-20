Слуцкий прокомментировал историческое достижение «Витесса»

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Главный тренер нидерландского «Витесса» россиянин Леонид Слуцкий отреагировал на клубный рекорд по набранным очкам на старте сезона.
Слуцкий прокомментировал историческое достижение «Витесса»
  • РИА Новости

«Я не смотрю на рекорды, больше думаю о матчах и о том, что можно улучшить», — приводит слова наставника Voetbal International.

Он также признался, что боялся минувшего матча десятого тура Эредивизи с «Венло» (4:0), так как у команды часто возникают сложности после перерывов в чемпионате.

«В прошлый раз мы проиграли ПСВ со счётом 0:5», — добавил Слуцкий.

В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Витесс» делит второе-третье места с ПСВ, уступая три очка «Аяксу».

Ранее сообщалось, что «Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд.

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