Пловец Морозов завоевал две золотые медали на этапе ISL в США

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Россиянин Владимир Морозов одержал две победы в первый день этапа Международной лиги плавания (ISL) в американском Льюисвилле.
Пловец Морозов завоевал две золотые медали на этапе ISL в США
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

В заплыве на 50 метров брассом российский спортсмен победил с результатом 26,15 секунды.

В этой же дисциплине бронзовым призёром стал ещё один представитель России Кирилл Пригода (26,62).

Морозов также выиграл 50-метровку вольным стилем, финишировав за 20,93 секунды.

Российская пловчиха Вероника Андрусенко стала третьей на дистанции 200 метров вольным стилем с результатом 01:54,99.

Ранее Евгений Рылов завоевал золото в заплыве на 100 метров на спине в рамках этапа ISL.

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