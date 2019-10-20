Пловец Морозов завоевал две золотые медали на этапе ISL в США
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- РИА Новости
В заплыве на 50 метров брассом российский спортсмен победил с результатом 26,15 секунды.
В этой же дисциплине бронзовым призёром стал ещё один представитель России Кирилл Пригода (26,62).
Морозов также выиграл 50-метровку вольным стилем, финишировав за 20,93 секунды.
Российская пловчиха Вероника Андрусенко стала третьей на дистанции 200 метров вольным стилем с результатом 01:54,99.
Ранее Евгений Рылов завоевал золото в заплыве на 100 метров на спине в рамках этапа ISL.