Созин о решении УЕФА по России и Косову: мне не нравится, когда политика вмешивается в спорт

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что не поддерживает решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разводить команды России и Косова во всех турнирах, проводимых под эгидой организации.

«Мне не нравится, когда политика вмешивается в спорт. Если вы считаете, что отсутствие отношений между странами — достойная причина разводить их при жеребьёвке, то я это не поддерживаю. Необходимо не отказываться играть с коллективами из Косова, а решить данные дипломатические вопросы. При чём здесь спортсмены? Однако я не могу сказать, в этом ли состоит причина. Если это действительно так, то это полная дурь», — заявил Созин RT.

Ранее он заявил, что ему непонятно решение УЕФА разводить команды России и Косова.