Созин о решении УЕФА по России и Косову: мне не нравится, когда политика вмешивается в спорт
- РИА Новости
«Мне не нравится, когда политика вмешивается в спорт. Если вы считаете, что отсутствие отношений между странами — достойная причина разводить их при жеребьёвке, то я это не поддерживаю. Необходимо не отказываться играть с коллективами из Косова, а решить данные дипломатические вопросы. При чём здесь спортсмены? Однако я не могу сказать, в этом ли состоит причина. Если это действительно так, то это полная дурь», — заявил Созин RT.
Ранее он заявил, что ему непонятно решение УЕФА разводить команды России и Косова.