Кузнецова уступила Муховой в первом круге Кубка Кремля
Россиянка Светлана Кузнецова потерпела поражение от Каролины Муховой из Чехии в матче первого круга Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
- РИА Новости
- © Антон Денисов
Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 2:6, 3:6.
В следующем круге Мухова сыграет с четвёртой сеяной — хорваткой Донной Векич.
Ранее Анастасия Потапова проиграла Анне Калинской на старте Кубка Кремля.
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