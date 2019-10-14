Кузнецова уступила Муховой в первом круге Кубка Кремля

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Россиянка Светлана Кузнецова потерпела поражение от Каролины Муховой из Чехии в матче первого круга Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
Кузнецова уступила Муховой в первом круге Кубка Кремля
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 2:6, 3:6.

В следующем круге Мухова сыграет с четвёртой сеяной — хорваткой Донной Векич.

Ранее Анастасия Потапова проиграла Анне Калинской на старте Кубка Кремля.

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