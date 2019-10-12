Менеджер Нурмагомедова стал участником потасовки на турнире PFL 7
Во время турнира PFL 7, который прошёл 11 октября, Али Абдельазиз ввязался в перепалку с вице-президентом First Round Management Абрахамом Кавой. Разговор на повышенных тонах перерос в драку. По информации источника, одного из участников потасовки задержали, но впоследствии отпустили.
iPhone 11 Pro Max quality @bokamotoESPN@arielhelwani@MMAjunkieJohnpic.twitter.com/p9fKTprQIz— Ryan (@RyanLF___) October 12, 2019
Али Абдельазиз представляет интересы двух чемпионов UFC. Помимо Нурмагомедова, египтянин также ведёт дела обладателя пояса чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана.
Ранее сообщалось, что бой Фергюсона и Нурмагомедова может пройти в Нью-Йорке.