Менеджер Нурмагомедова стал участником потасовки на турнире PFL 7

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Али Абдельазиз, представляющий интересы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, стал участником потасовки на турнире по смешанным единоборствам PFL 7.

Во время турнира PFL 7, который прошёл 11 октября, Али Абдельазиз ввязался в перепалку с вице-президентом First Round Management Абрахамом Кавой. Разговор на повышенных тонах перерос в драку. По информации источника, одного из участников потасовки задержали, но впоследствии отпустили.

Али Абдельазиз представляет интересы двух чемпионов UFC. Помимо Нурмагомедова, египтянин также ведёт дела обладателя пояса чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана.

Ранее сообщалось, что бой Фергюсона и Нурмагомедова может пройти в Нью-Йорке.

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